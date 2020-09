Niger: le groupe État Islamique revendique l'attaque de Kouré

L'organe de propagande du groupe EI, Al-Naba, a consacré une page à l'attaque dans son numéro daté de jeudi, diffusant deux photos, mais ne donnant que peu de détails sur l'événement lui-même.



La publication, authentifiée par de multiples sources, dont l'organe américain SITE spécialisé dans la surveillance des groupes jihadistes, évoque une « attaque éclair » dans la région de Kouré ayant abouti à la mort, selon les mots du groupe Etat Islamique, de six « Croisés » français et deux « apostats » nigériens. Du côté de Niamey, il n’y a pas eu de réactions rapporte notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka.



Les jeunes humanitaires français, deux hommes et quatre femmes, avaient été assassinés avec leur chauffeur et leur guide nigériens par des hommes armés à moto le 9 août, alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré à 60 km au sud-est de la capitale Niamey où ils étaient basés.



L’enquête nigérienne est toujours ouverte alors que des suspects avaient été interpellés le mois dernier. En France, une enquête a été confiée à des magistrats spécialisés pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste ».