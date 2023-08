Niger: les putschistes donnent à l’ambassadeur de France 48 heures pour quitter le territoire

Les autorités militaires du Niger ont fixé un ultimatum à l’ambassadeur de France pour quitter leur territoire. Dans une note circulaire rendue ce vendredi 25 août 2023, Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération informe « qu'en réaction à la note N° 023/02874 /02874 du 08 Août 2023 adressée à l'ancienne Ambassadrice du Niger par la Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, au refus de l'Ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, pour un entretien le Vendredi 25 Août 2023 à 10h30, et d'autres agissements du Gouvernement Français, contraires aux intérêts du Niger, les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain ITTE et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous quarante-huit heures (48h) ».La France refuse de reconnaître les putschistes comme autorités depuis le renversement de Mouhamed Bazoum.