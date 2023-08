Niger: une mission de l’ONU a rencontré la junte à Niamey

C’est une mission exclusivement onusienne qui est arrivé à Niamey en milieu d’après-midi vendredi avec le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il était accompagné de la coordinatrice résidente du système de l’ONU au Niger. Aucune personnalité de la Cédéao ou de l’Union africaine n’était avec eux.



Selon nos informations, la mission a été reçue à la primature par le Premier ministre nommé par la junte entouré des ministres de la Défense et de l’Intérieur. Une longue réunion, selon rapporte une source nigérienne, au cours de laquelle les putschistes du 26 juillet ont dénoncé et condamné les sanctions économiques « illégales et inhumaines » à leurs yeux. Ils auraient dit aux visiteurs onusiens que « Bazoum va bien, qu’il est suivi et réapprovisionné ». Ils accusent les médias internationaux de répandre de fausses nouvelles à ce sujet.



La mission de l’ONU est encore à Niamey et on apprend qu’elle va poursuivre ses rencontres samedi.