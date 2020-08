Nigeria: Buhari convoque son état-major sécuritaire au complet

Une rencontre au sommet, en forme de rappel à l’ordre. À l’issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président nigérian a demandé aux chefs de l’armée et des agences de sécurité intérieure de « revoir leur stratégie, que ce soit sur le plan opérationnel ou du renseignement » afin de « sécuriser la nation ».



Dans une rare interview accordée à la presse vendredi dernier, Muhammadu Buhari avait déjà qualifié de « très très préoccupante » la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le centre nord du Nigeria.



Jeudi dernier, plusieurs tirs de roquettes ont frappé la grande ville de Maiduguri, faisant au moins quatre morts. La veille, c’est le convoi du gouverneur de l’État du Borno qui a essuyé les tirs d’assaillants non identifiés.



Si Muhammadu Buhari qui a été élu en 2015 sur la promesse d’éradiquer Boko Haram estime que « la police nationale, l’armée et les autres agences de sécurité (…) pourraient faire beaucoup mieux » mais il n’a pour l’instant pas donné suite aux demandes du Sénat nigérian, qui souhaite voir les chefs des armées suspendus.