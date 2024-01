Nigeria : Le Président suspend sa ministre des Affaires Humanitaires

Betta Edu a été suspendue avec effet immédiat pendant que l'agence anti-corruption du Nigeria mène une « enquête approfondie » sur toutes les transactions financières du ministère », a déclaré le porte-parole présidentiel, Ajuri Ngelale, dans un communiqué.



Le président Bola Tinubu a été élu l'année dernière après avoir promis de débarrasser le pays le plus peuplé d**'Afrique** de la corruption chronique et de l'extrême pauvreté.



Son gouvernement a déclaré que cette suspension fait suite à son engagement « à respecter les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et de responsabilité » dans la manière dont les ressources du Nigeria sont gérées.



La suspension d’Edu intervient quelques jours après que les médias locaux ont cité une note officielle dans laquelle elle ordonnait que 585 millions de nairas (661 000 dollars) de subventions destinées aux groupes vulnérables soient versées sur un compte privé – une décision qui, selon le bureau du ministre, respectait la procédure régulière.



Le ministre a nié tout acte répréhensible. Dans un pays où les mesures d'austérité du gouvernement ont placé des millions de personnes dans une pauvreté extrême, de nombreux Nigérians ont critiqué l'utilisation d'un compte bancaire privé pour le programme de subventions et ont demandé le limogeage du ministre.

Betta Edu faisait partie des 48 ministres nommés par le président nigérian en août 2023.



Le 2 janvier, Bola Tinubu a suspendu le directeur de l'Agence nationale du programme d'investissement social (NSIPA) pour une fraude présumée de plus de 37 milliards de nairas (41 millions de dollars) dans le fonds d'investissement social sous l'égide du ministère des Affaires humanitaires.