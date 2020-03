Nigeria : à quand la réouverture des frontières ?

Cela fait six mois que les frontières terrestres du Nigeria sont fermées. Pour lutter contre les activités de contrebande, plus aucune marchandise ne passe.Quelles conséquences économiques pour les pays voisins : le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun ? L'attitude du Nigéria est-elle justifiée ? Vos réactions nous intéressent.