Nigeria: arrestation de deux dirigeants d'un groupe jihadiste

Longtemps traqués, Mahmud Usman et Mahmud Al-Nigeri étaient au cœur de multiples attaques et enlèvements qui ont marqué le pays ces dernières années.
Ils faisaient partie des personnes les plus recherchées au Nigeria depuis plusieurs années. Les autorités ont annoncé, samedi 16 août, avoir arrêté Mahmud Muhammad Usman et Mahmud Al-Nigeri, deux dirigeants présumés du groupe djihadiste Ansaru, responsable notamment de l’attaque en 2022 d’une prison près de la capitale Abuja qui avait permis l’évasion temporaire de centaines de détenus.
« Ils ont mené ensemble de multiples attaques contre des civils, les forces de sécurité et des infrastructures critiques », a expliqué, à la presse, le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Nuhu Ribadu.
Les deux hommes ont été capturés lors d’une « opération ciblée » menée « entre mai et juillet », a expliqué M. Ribadu. Ils sont, selon lui, les leaders du groupe Ansaru, issu d’une scission de Boko Haram en 2012. Ansaru s’est ensuite rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Les Etats-Unis ont désigné Ansaru et Boko Haram comme des « organisations terroristes étrangères » en 2013.
Après la scission, le groupe s’était établi à Kano, deuxième ville du Nigeria (près de 5 millions d’habitants), située dans le nord du pays, dans l’Etat éponyme.
Une « avancée significative dans la guerre contre le terrorisme »
Les deux hommes figuraient également sur les listes internationales de personnes recherchées, a précisé M. Ribadu. Mahmud Usman est aussi connu sous le nom de Abu Bara et Mahmud Al-Nigeri sous celui de Mallam Mamuda.
