Nigeria/drogue: Arewa, un groupe de paroles pour les toxicomanes et leur famille

Troisième et dernier épisode d’une série de reportages sur les ravages de la drogue à Kano dans le nord du Nigeria. Dans cette métropole emblématique, des centaines de milliers de personnes de tous les milieux sociaux seraient complètement accros à la codéine. L'importation et l'utilisation de ce médicament est interdite au Nigeria depuis le mois de mai. Cette substance appartenant à la famille des opiacés provoque une forte dépendance physique et psychologique. Notre correspondant sur place a pu mener une enquête au sein de l'Agence fédérale de lutte contre la drogue à Kano. Il s'est aussi rendu dans une association de prévention qui assure des permanences pour accompagner et soutenir toute personne droguée.