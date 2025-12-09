Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nigeria: le Sénat valide officiellement envoi de troupes au Bénin



Nigeria: le Sénat valide officiellement envoi de troupes au Bénin
Dans sa lettre au Sénat, Bola Tinubu exhortait les législateurs à « agir rapidement » afin d'assurer la stabilité au Bénin, qui partage une frontière de 700 km avec le Nigeria.
 
Le chef de l'État indique que les autorités béninoises ont sollicité « un soutien aérien exceptionnel et immédiat » des forces armées nigérianes, suite à « une tentative de prise de pouvoir anti-constitutionnel et à la perturbation des institutions démocratiques ».
 
La demande a été transmise quelques minutes avant l'ouverture de la séance du Sénat, a été rapidement validée par un vote à main levé.
 
Le président du Sénat, Godswill Akpabio, a salué ce résultat qui permet selon lui « d'assurer une mission de paix et de rétablir la stabilité » au Bénin, « évitant ainsi aux Nigérians de subir l'afflux de milliers de réfugiés » tout en « protégeant la frontière contre la criminalité ».
 
L'approbation du Sénat sera rapidement transmise au président Tinubu, a encore déclaré le président du Sénat, qui estime que « le président a pris la bonne direction » en ordonnant l'intervention de l'armée de l'air et l'envoi de troupes au Bénin « afin d'assurer la paix, la stabilité et de sauver la démocratie dans ce pays » selon ses termes.
 
Autres articles

RFI

Mardi 9 Décembre 2025 - 19:16


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter