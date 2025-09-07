Nigeria: le groupe Boko Haram soupçonné d'un nouveau massacre dans l'Etat de Borno

Grâce aux renforts d'unités basées dans les importantes garnisons de Bama et de Banki, l'armée nigériane a repris le contrôle de la zone de Dar El Jamal, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Elle aurait neutralisé une trentaine de terroristes présumés.



Mais auparavant, des soldats présents à proximité de ce village n'ont pas pu endiguer cette attaque de masse du 5 septembre. Selon des témoins, des assaillants armés ont semé le chaos, maison par maison. Plus d'une soixantaine de personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres enlevées. Une trentaine de maisons et aussi de nombreux véhicules ont par ailleurs été incendiés.



Ce raid spectaculaire pourrait être un signal fort. Depuis plusieurs mois, des experts en sécurité pointaient la multiplication d'attaques de faible intensité, essentiellement dans des zones rurales. Dar El Jamal est un village situé à moins 25 kilomètres de Banki, une importante ville commerciale et frontalière avec le Cameroun.



Parmi les victimes, on compte un nombre important d'anciens déplacés ayant longtemps vécu dans des camps. Ces derniers venaient d'être relocalisées à Dar El Jamal, dans le cadre de l'important programme de relogement porté depuis cinq ans par l'État de Borno.