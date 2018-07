Nigeria : le père de John Obi Mikel libéré après le paiement d'une rançon

Sitôt éliminé du Mondial 201 en Russie, le footballeur nigérian John Obi Mikel a eu un autre souci à gérer, personnel celui-là et bien plus grave : l’enlèvement de son père.



Le père du capitaine des "Green Eagles", Michael Obi, a été kidnappé jeudi 28 juin par six hommes armés à Enugu, un Etat au sud-est du Nigeria. Il avait déjà été enlevé une fois. Car les rapts contre rançon sont fréquents dans cette région du pays.



La victime a finalement recouvré sa liberté, a indiqué lundi 2 juillet au soir la police locale. Une rançon a-t-elle été versée ? Oui, indique l’AFP, citant le porte-parole de la police de l’Etat de l’Enugu, Ebere Amaraizu. C’est John Obi Mikel lui-même qui aurait versé 10 millions de nairas (environ 24 000 euros) pour retrouver son père. Toujours selon ce même site , aucune arrestation n’a eu lieu.