Résultats du BFEM à Kolda : le lycée de Médina El Hadji obtient un taux de réussite de 86,66 % au premier tour

Le Lycée de Médina El Hadji, situé dans le département de Kolda, enregistre d'excellentes performances au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026. Les résultats provisoires du premier groupe font état d'un taux de réussite de 86,66 %, traduisant les efforts conjugués des élèves, des enseignants et de l'administration scolaire.



Sur les 30 candidats inscrits, 29 ont effectivement composé, un seul ayant été absent. À l'issue de la délibération du premier groupe, 26 élèves ont été déclarés admis, répartis équitablement entre 13 garçons et 13 filles.



Les trois candidats restants sont autorisés à se présenter aux épreuves du second groupe, offrant ainsi la possibilité d'améliorer encore les résultats de l'établissement. Fait remarquable, aucun élève n'a été ajourné à ce stade de l'examen.



Ces résultats provisoires placent le Lycée de Médina El Hadji parmi les établissements les plus performants du département et témoignent de la qualité de l'encadrement pédagogique ainsi que de l'engagement des apprenants tout au long de l'année scolaire.