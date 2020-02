Nigeria: recherches en cours pour élaborer un vaccin contre la fièvre de Lassa

La maladie dont le virus a été découvert dans la ville nigériane de Lassa en 1969 au nord du pays reste un défi majeur de santé publique au Nigeria. Un traitement existe, la Ribavirine, mais il est jugé insuffisant et inadapté par le corps médical. Depuis deux ans, l’INSERM et l’Université d’Oxford, en collaboration avec l’ONG Alima, conduisent au Nigeria des recherches opérationnelles pour l’élaboration de solutions plus efficaces, et moins dangereuses pour les patients. Reportage à Owo, au Nigeria.