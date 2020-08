Nigeria: un hélicoptère s'écrase sur un quartier de Lagos, hommage posthume au pilote

C’est un drame de grande ampleur qui sans doute a été évité ce week-end à Lagos, lorsqu’un hélicoptère s’est écrasé sur le quartier populaire d’Opebi-Ikeja.



L’appareil Bell 206, affrété par une compagnie privée, avait décollé de Port Harcourt, la grande ville pétrolière du sud du Nigeria. Il s’est écrasé entre deux habitations, à cinq kilomètres seulement de l’aéroport international de Lagos.



Les dégâts sont finalement très limités : un mur et des voitures ont été endommagés, mais aucun habitant du quartier n’a été blessé. Un miracle qui serait dû à une ultime manœuvre du pilote, dont le nom et le visage ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux nigérians.



Selon la presse, Ernest Chika a vidé les réservoirs de son hélicoptère avant l’accident fatal pour éviter une explosion et il aurait tout fait pour éviter les bâtiments.



Seul survivant du crash, le pilote a succombé à ses blessures après avoir été conduit à l’hôpital par les secours.



Alors que le gouverneur de l’état de Lagos promet une enquête rapide sur les causes de cet accident, la compagnie qui affrétait l’hélicoptère assure que ses papiers étaient en règle et son entretien à jour.