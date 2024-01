Nioro : le maire quitte Aly Ngouille Ndiaye pour rejoindre Amadou Ba

Le maire de la commune de Dabaly, dans le département de Nioro, Samba Sall, a récemment rejoint les rangs de l'APR (Alliance Pour la République). Lors d'une manifestation politique dans sa commune, en présence du ministre de l'Urbanisme, du Cadre de vie et du Logement, Abdoulaye Saydou Sow, il a officialisé cette décision.



Devant une foule de militants et de sympathisants, le maire a affirmé son engagement en faveur du Premier ministre Amadou Ba et de la victoire du parti. Cette déclaration a été saluée par le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow. Ce dernier a souligné l'importance de l'unité au sein du parti pour remporter une victoire écrasante dans la région du Sine Saloum.



Toutefois, M. Sow a également mis en garde contre les discours de division, appelant à la continuité de l'action entreprise par le Président Macky Sall à travers le soutien au Premier ministre Amadou Ba, choisi comme candidat consensuel.



Il convient de rappeler que Samba Sall, ancien membre du cabinet du ministre Aly Ngouille Ndiaye, avait initialement soutenu la candidature de ce dernier avant de rejoindre les rangs de l'APR.