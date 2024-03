Nioro: les jeunes qui attendaient le convoi de la Coalition Diomaye président gazés par la police, deux blessés enregistrés

La Coalition Diomaye président est arrivée à Nioro dans le fief de Moustapha Ba ministre des Finances et du Budget. Une fois sur place, on aperçoit une foule en colère. Les jeunes qui ont arrêté le convoi renseignent que des policiers ont usé de gaz lacrymogènes pour les disperser. Au motif, qu’ils s’étaient regroupés en masse pour accueillir leur candidat Bassirou Diomaye Faye. Deux jeunes ont été blessés, leurs jambes fracturées et se trouvent présentement à l’hôpital, tandis que trois autres ont été arrêtés et placés en détention.



Selon les témoignages recueillis sur place « depuis 19 h on est venus ici très nombreux pour attendre que Bassirou Diomaye Faye arrive et qu’on puisse le voir, mais vers 22 h la police est venue et a commencé à tirer sur nous sans raison. Leur voiture a roulé sur deux jeunes qui ont eu des fractures à la jambe », a témoigné un jeune.



Un autre a confié que c’est l’œuvre de la coalition au pouvoir qui, frustré de voir autant de jeunes, ont fait appel à la police. « Amadou Ba est venu ici, il n’y pas eu de monde pour l’accueillir. Ils ont amené des cars remplis venant des villages environnants. Ils les ont payé avec 3000 francs », a-t-il expliqué.



Poursuivant, il a affirmé qu’il a une bagarre rangée. « Des nervis étaient là armés de machettes. Ils ont commencé à s’en prendre à nous et des jets de pierres ont démarré. Pour riposter certains ont brûlé des pneus. La police a réussi à disperser les foules à tirs de lacrymogènes. Nous sommes des victimes, nous n’avons rien fait de mal à part venir ici tranquillement pour voir notre leader. Il faut que ces genres d’agissements cessent dans ce pays, les gens de l’APR sont mauvais et ne supportent pas la concurrence et ils ne connaissent que la corruption. Ici à Nioro, le soir du 24 mars, on va lui montrer qui est aimé dans cette zone », a-t-il asséné.



L’asphalte est jonché de pierres, des traces noires des pneus brûlés sont visibles. La sécurité qui avait vu le désordre a isolé le véhicule de Bassirou Diomaye Faye. Les jeunes se sont rassemblés en masse pour le voir malgré l’heure tardive.