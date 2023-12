Nombreux cas de viols à Tambacounda : La RADDHO alerte et sensibilise

La section de Tambacounda de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO) s'est engagée contre la montée alarmante des cas de viol dans la région. Dans cette optique, elle a lancé une campagne de sensibilisation, organisant ce week-end un forum pour informer et alerter la population sur ce fléau.



L'événement a permis aux divers intervenants de mettre en lumière la gravité de ce phénomène grandissant à Tambacounda. Badara Tine, coordinateur régional de la RADDHO, a souligné « le manque de fermeté de la législation face à la recrudescence des procès liés aux cas de viol ».



Selon lui, « chaque semaine, un nouveau cas de viol est signalé à Tambacounda ». C'est pour répondre à cette situation alarmante que cette campagne a été lancée, prônant « une tolérance zéro envers le viol et la pédophilie ».



La rencontre a rassemblé diverses personnalités, des professionnels de la santé, des enseignants d'établissements secondaires, ainsi que des élèves de la région et des organisations de la société civile. D’après Le Quotidien, tous ont vivement condamné ce phénomène et se sont engagés à lutter activement contre cette menace persistante.