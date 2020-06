Nominations d'alliés politiques: "Macky Sall a été sensible aux souffrances des transhumants", selon un analyste politique

Les dernières mesures individuelles prises en réunion de Conseil des ministres par président Macky Sall, notamment sur les nominations d'alliés politiques, ont soulevé des vagues de contestations au sein de son parti. Selon le politologue Moussa Diaw, le chef de l'État a été sensible aux souffrances des transhumants.



"Le soutien politique attend des récompenses par des nominations à des postes. Le président Salle renvoie l'ascenseur à des transhumants ou d'anciens personnalités du Parti démocratique sénégalais. Il a été sensible aux sollicitations de ces personnalités nommées qui lui ont fait part de leurs souffrances dues à la longue traversée du désert, surtout qu'ils n'ont pas de métier et vivent de positions politiques", a dit M. Sow à L'Observateur.



A par l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), les nominations des adversaires politiques à des postes stratégiques ont toujours soulevé l'ire des apéristes authentiques. Des frustrés du parti ont tiré à boulets rouges sur les choix de leur leader.



Mais, selon le Professeur de sociologie politique, Ibou Sané, « Macky Sall prépare les échéances futures, notamment les Locales. C'est pourquoi, il est en train d'élargir sa base politique en nommant ceux qui étaient à lui, comme le maire Moussa Sy et d'autres ».