Nominations de nouveaux Directeurs à l'IFE (Ucad): le SUDES accuse le Recteur d'agir dans l'illégalité

« Depuis le mois d'avril 2021, le Recteur Ahmadou Aly Mbaye, a pris sur lui la responsabilité exclusive de nommer un Directeur de l'IFE, puis un directeur des études sans en référer au conseil d'administration habilité en la matière », a dénoncé le secrétaire général du Sudes Oumar Dia.



Selon lui, ce coup de force administratif n'est nullement prévu et organisé par aucun texte de l'IFE. L'Institut de français pour les étudiants étrangers (IFE), est l’établissement qui assure, la mise à niveau linguistique des étudiants non-francophones. Il fonctionne comme un institut d'université placé sous la responsabilité d'un Conseil d'administration qui élit un Directeur et un Directeur des études que le Recteur, président du Conseil d'administration, nommera par arrêté rectoral.



Devant une telle situation « de non-droit, voire de forfaiture », l'Usb-SUDES de l'Ife a déclaré « refuser de reconnaître le Directeur et le Directeur des études illégalement nommés et installés par le recteur ». Selon Ndiabou Séga Touré, la nouvelle « direction , naturellement marquée par son illégalité originelle, se distingue par la violence de ses méthodes menaces et voies de fait sur les collègues en pleine salle de cours ».



Poursuivant, elle a énoncé les conséquences qui ont découlé de l’acte illégal du recteur d’énormes soucis au sein de l’institut. « Les examens du 2ème semestre ont été organisés. Mais les enseignants membres de l'USB-SUDES attendent toujours d'avoir face à eux des autorités académiques légalement instituées et habilitées pour leur remettre les notes. Résultat : la délibération des examens du 2ème ne s'est toujours pas encore tenue ».



Une situation qui risque de porter préjudice aux étudiants de l’IFE, qui, faute de diplôme, ne pourront pas postuler dans d’autres formations ou voyager.



« Les résultats définitifs des examens finaux étaient proclamés dans la première quinzaine de juillet au plus tard », a renseigné Ndiabou Séga Touré. Aujourd'hui, poursuit-elle, nul ne sait à quelle date se tiendront les tests d'entrée à l'IFE pour l'année 2021-2022. Par conséquent, un retard trop prononcé « entraînera la désertion des étrangers qui choisiront d'autres pays pour leur formation, portant un coup sérieux à l'image du Sénégal comme pôle d'excellence universitaire. On se demande si l'IFE se relèvera facilement de l'état comateux dans lequel l'a plongé l'obstination du Recteur à assouvir la passion ambitieuse de ses favoris », a-t-elle demandé.



Inquiet lui aussi de l’avenir de l’IFE « chamboulé par Ahmadou Aly Mbaye », le Secrétaire général du Sudes a soutenu que tout a été tenté dans le but trouver des solutions, mais que le recteur n’a répondu à aucune de leurs correspondances. « Le Recteur refuse d'accéder à notre demande d'entrée en possession des arrêtés de nomination que nous contestons, car il sait que les tribunaux ne lui donneraient pas raison. Pis encore le Recteur refuse de convoquer le Conseil d'administration de l'IFE pour l’installation régulière d'une direction illégale », s’est indigné Oumar Dia.