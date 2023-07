Non candidature : Macky a rendu orphelins ceux-là dont les moulins tourneront désormais à vide (AFP)

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse estime que le président Macky Sall, en décidant de ne pas briguer une 3e candidature, a rendu orphelins ceux-là dont les moulins tourneront désormais à vide, faute de grains à moudre.



« Du fait de son nouveau profil lié à son entrée imminente dans l’économie pétrolière et gazière, dans quelques mois, notre pays fait l’objet de convoitises multiples et est devenu la cible de forces rétrogrades et terroristes, qui s’emploient à le détruire, à défaut de pouvoir le mettre dans le giron de leurs intérêts, comme l’ont démontré les évènements innommables des 1er, 2 et 3 juin 2023. L’Alliance des Forces de Progrès s’incline devant la mémoire des victimes des adeptes de la violence érigée en dogme », lit-on dans le communiqué.



C’est en tenant compte de l’ensemble de ces éléments de contexte que l’AFP salue la déclaration historique du Président Macky Sall, qui, en précisant le 3 juin 2023, qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en février 2024, a rendu » orphelins ceux-là dont les moulins tourneront désormais à vide, faute de grains à moudre ». Leur fonds de commerce s’est effondré, avec la grande surprise qui a été la leur, lorsqu’ils ont découvert qu’ils enfonçaient une porte ouverte, disent Moustapha Niasse et ses camarades.



Pour le parti de Moustapha Niasse, la décision prise par le chef de l’Etat doit être comprise et saluée, encore une fois, comme un acte majeur de Sciences politiques, qui vient contribuer à l’élargissement et à la consolidation des composantes du modèle démocratique sénégalais, en Afrique et dans le monde. « Seuls des hommes d’Etat peuvent comprendre que le Président Sall ne pouvait pas, ne devait pas se prononcer prématurément sur cette question. La teneur et la hauteur du message du 3 juillet en ont fait une leçon de morale, une leçon politique, une leçon de vie. »



« Les Sénégalais ne s’y sont pas trompés, eux qui ont approuvé, sans réserve, la démarche courageuse et lucide du Président de la République, dont le retentissement mondial confirme l’éclat de l’étendard de ce modèle démocratique. Ce faisant, le Président Macky Sall a fait une entrée remarquable dans l’Histoire, au profit de notre pays, le Sénégal », commentent-ils.



L’AFP encourage le Président de la République à exercer, jusqu’à la fin du processus qui nous conduit à la prochaine élection présidentielle de 2024, le mandat que le peuple sénégalais lui a démocratique confié, en restant intransigeant sur la "protection des personnes et des biens, le respect des Lois et Règlements de notre pays et la défense de la forme républicaine de l’Etat".