Non-paiement de la dette par l'Etat : La Fepes accuse le ministre des Finances et menace de...

La Fepes blanchit le ministre de l’Enseignement supérieur et accuse celui des Finances. Elle est d’avis que c’est Amadou Bâ qui ne veut pas les payer, car, dénonce-t-elle, «il a d’autres priorités ailleurs». Et, pour se faire entendre, ces syndicalistes comptent tenir un sit-in devant ledit ministère.



«Nous comptons organiser un sit-in devant le ministère des Finances, de l’Economie et du Plan, parce que nous pensons que c’est à ce niveau que tout est bloqué. Nous allons déposer une demande d’autorisation et attendre l’aval du Préfet comme toute personne responsable», informe le deuxième vice-président de la Fepes qui faisait face à la presse.



Selon Abass Fall : «Il y avait un décret d’avance de 4 milliards qui concernait 50% des 8 milliards qui devait être versés aux Epes (Etablissements privés de l'enseignement supérieur) pour l’année 2016-2017. Et, par la faute du ministère des Finance, nous avons perdu ces 4 milliards».



Les syndicats dénoncent une lenteur dans l'exécution des points du protocole d'accords qu'ils ont signé en 2013 avec l’Etat du Sénégal.