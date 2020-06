Non respect des engagements du contrat avec la société française WattGo : la justice ordonne la saisie de tous les comptes d’Akilee

Les choses se corsent pour Akilee, une société de services dans le secteur de l'énergie, filiale de la Senelec. La justice sénégalaise a ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société dirigée par Amadou Ly pour "non engagement" du contrat qui le lie à la start-up française WattGo, une société par actions simplifiée.



En effet, l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dakar le 5 juin dernier, en faveur de la société française, représentée par Me Cheikh Faye, fait suite à la condamnation de Akilee SA à payer la somme de 60 millions de F Cfa à la start-up française.



Selon le journal « Les Echos », Akilee a signé avec la société française WattGo un contrat pour l’acquisition d’un logiciel d’économie d’énergie. Seulement, la société dirigée par Amadou Ly n’a jamais respecté ses engagements. Le contrat en question, a été signé en fin 2019 pour finir le logiciel à Akilee au prix de 100.000 euros, environ 65 millions de F Cfa. En plus du prix de vente, WattaGo devrait percevoir en moyenne entre et 0,5 euro chez chaque client de Senelec.



Mais, la société Akilee n’a pas respecté ses engagements. Fatiguée d’attendre, la société française porte plainte devant la justice sénégalaise qui lui a donné raison.