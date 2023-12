Nord Sindian: un militaire grièvement blessé après l’explosion d’une mine antipersonnel

Un soldat de l'armée sénégalaise a été blessé, mardi, par un engin explosif antipersonnel lors d'une opération dans la région du nord-Sindian, situé dans la commune de Djibidione (département de Bignona), informe Libération. Il a été évacué d'urgence à Ziguinchor, dans une structure sanitaire.



Selon les sources journal, « l'incident a eu lieu entre les villages de Diaboudior et de Gitanga, deux zones situées dans la commune de Djibidione et réputées à cause du conflit casamançais. Le militaire a été atteint grièvement à la jambe gauche ».



Pour rappel, quatre militaires de l’armée sénégalaise sont morts le 14 décembre dernier quand leur véhicule a sauté sur une mine antichar sur l’axe Diokadou-Kadialock, dans le Nord-Sindian, faisant aussi trois blessés graves.



D’après les informations du journal, l'armée qui poursuit ses opérations de sécurisation dans la zone, mène des opérations de sécurisation et de destruction de l'économie criminelle entretenue par des bandes armées supposées appartenir au mouvement irrédentiste de la Casamance.