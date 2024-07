Nord du Mali : un groupe affilié à Wagner confirme des pertes et la mort d'un commandant

Les combattants de Wagner étaient commandés par Sergueï Chevtchenko, nom de code "Proud", selon cette source.



Une chaîne Telegram associée à la milice russe Wagner a diffusé, lundi 29 juillet, des détails sur les récents affrontements dans le nord du Mali , près de la frontière avec l'Algérie , confirmant des pertes dans les rangs des Russes et la mort d'un commandant.Ces combats, les plus importants depuis des mois, ont éclaté jeudi dans la localité de Tinzaouatene . Dimanche, une alliance des groupes armés séparatistes à dominante touareg (CSP-DPA) a revendiqué une "victoire éclatante" contre l'armée malienne et ses alliés russes du groupe Wagner.La chaîne Telegram "Razgrouzka Wagnera" a publié une déclaration attribuée au groupe Wagner, diffusée par des médias officiels russes, mais dont l'AFP n'est pas en mesure de confirmer l'authenticité."Du 22 au 27 juillet 2024, les militaires de la FAMa et les combattants du 13e groupe d'assaut de Wagner (...) ont mené de violents combats avec des militants de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) et du groupe terroriste interdit en Russie 'Al-Qaïda au Sahel' (JNIM)", indique cette déclaration."Le premier jour, le groupe de Proud a éliminé une grande partie des islamistes et a entraîné la fuite des autres. Cependant, une tempête de sable est survenue et a permis aux radicaux de se regrouper et d'augmenter leurs effectifs jusqu'à 1 000 personnes", poursuit la déclaration.