Nord du Nigeria: au moins onze militaires camerounais tués par Boko Haram

Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars 2025 dans la localité nigériane de Wulgo, frontalière du département camerounais du Logone-et-Chari. Les mêmes sources déclarent que les insurgés de Boko Haram ont pris par surprise les camps de base des Forces multinationales mixtes (FMM) qui comptent en leur sein des soldats nigériens, tchadiens, nigérians et camerounais et qui opèrent dans la région dans le cadre des missions anti-jihadistes. Particulièrement violente, l'attaque qui a duré un peu plus de 2h, a fait de nombreuses victimes dans les rangs des soldats camerounais. Au moins onze Camerounais morts et 21 blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux de Maroua.



Les insurgés ont aussi emporté des armes, dont des canons antiaériens ainsi que des munitions. Ils ont aussi mis le feu sur ces bases militaires et des véhicules de combat, renseigne pour sa part l'AFP. Cette attaque sur Wulgo en territoire nigérian est l'une des plus meurtrières pour les forces camerounaises engagées depuis dix ans contre les islamistes de Boko Haram venus du Nigeria et dont les exactions débordent assez régulièrement côté Cameroun, dans les localités qui bordent la frontière.