Nos enfants ! La chronique de KACCOR sur l'affaire Dieyna Baldé

Les adolescents d’aujourd’hui ! On les enveloppe de tous les maux. On les présente comme des pourris. Sontils réellement plus tarés que certains de leurs ainés qui n’ont pas connu par exemple Internet ? Sûrement non ! Peut -être que oui ! Depuis l’avènement du Net, ils ont été laissés à eux-mêmes. En plein dans l’inconnu. Ceux qui ont grandi avec cet outil sont ceux qui envahissent aujourd’hui les réseaux sociaux. Ils avaient entre 15 ans et 20 voire moins et écumaient les cybercafés de la ville. Ils pénétraient certains sites pour adultes sans être inquiétés. D’autres s’amusaient sur un certain bouquet d’un opérateur. Il était interdit de voir, mais ils visionnaient.



L’Etat, qui devrait les protéger, fermait les yeux. Il ne faisait presque rien pour protéger sa jeunesse qui découvrait un autre monde. Plus tard, elle manipule de modestes téléphones portables sans grand dommage.



Aujourd’hui, ces jeunes de cette tranche d’âge en sont à de sophistiqués smartphones. Ce sont leurs nouveaux jouets avec lesquels ils s’amusent en construisant leur monde et détruisant des vies. Ils ne vivent plus comme il y a 20 ans ou 30 ans. Le monde est à leurs pieds. Ils rêvent de belles bagnoles, de jolies maisons et entourés de gracieuses nanas friandes de certains jeux sexuels.



A dix-huit ans, certains ne sont plus sous le giron paternel. Ils vivent leur vie, occupent de luxueux appartements loin des yeux de leurs géniteurs qu’ils entretiennent souvent. Des adolescents et déjà en concubinage. La mode, c’est à la piscine -party, des orgies sexuelles entre autres jeux interdits. Des gamins qui ont complétement échappé à la cellule familiale qu’ils désertent pour être retrouvés dans des auberges. Ainsi sont les mômes d’aujourd’hui.



Faut –il alors leur jeter l'opprobre? Certainement non ! Nous sommes tous coupables de leurs incartades. Il faut sauver la « petite » Dieynaba comme hier Rangou.



KACCOR, Le Témoin