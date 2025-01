«Nous souffrons beaucoup»: à Goma, la détresse des habitants après des jours de combats

Un autre habitant de la capitale du Nord-Kivu raconte, lui, que « la situation est mauvaise ». « Je viens de sortir et je vois que la circulation reprend petit à petit. Je n'ai pas peur, je demande aux autorités de nous aider pour que nous ayons de l'internet, l'électricité et de l'eau », dit-il. Enfin, un autre, lui, confie qu’il « continue d'avoir peur », notamment à cause « des cadavres » qui jonchent la ville.



« Tout a été détruit. Les boutiques, les commerces, tout a été complètement pillé »

Et face aux problèmes d’approvisionnement et à la situation humanitaire qui se dégrade, nombreux sont ceux qui se rendent au Rwanda pour obtenir ce qu’ils ne peuvent plus obtenir à Goma. Ainsi, à la Grande-Barrière, beaucoup d'habitants traversent pour se ravitailler, rapporte notre envoyée spéciale à Gisenyi, Lucie Mouillaud.



Pour beaucoup, c’est la première sortie depuis le début des affrontements dans la ville. Bally a découvert les dégâts dans les rues sur le chemin vers la frontière. « On s’est mis à l’abri en bas de l’escalier de la maison, moi et ma famille. On n’a pas bougé de la maison pendant trois jours », raconte-t-il.



Il raconte les dégâts causés par les affrontements. « Tout a été détruit. Les boutiques, les commerces, tout a été complètement pillé… Certaines personnes ont eu le courage de garder un peu de provisions chez eux et c’est comme ça qu’on survit », témoigne-t-il.



« On a du mal à communiquer »

Ici, beaucoup traversent juste pour la journée, afin de se ravitailler. « Comme ils ont coupé internet, on a du mal à communiquer. C’est pour ça que je suis venu acheter une carte sim avant de rentrer à Goma. Le stade de l’insécurité est déjà révolu, le pire est passé, mais on a besoin d’eau, d’électricité et d’internet », ajoute-t-il.



La Petite-Barrière pour les commerçants transfrontaliers est restée fermée ce mardi. À Goma, beaucoup, comme David Mugugu Mulengabyuma s’inquiètent du manque de nourriture. « J’ai peur du fait qu’il n’y a pas la nourriture, il n’y a pas l’électricité, il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas de marché ! Je dois avoir totalement peur. Ça devient en tout cas un grand problème », dit-il.



Pour venir en aide à la population, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi, lors d’une très attendue adresse à la nation, le déclenchement d'un plan humanitaire.