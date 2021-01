Nouveau désaveu législatif pour Donald Trump

C’est une gifle inédite pour Donald Trump. La majorité dépasse largement les deux-tiers nécessaires, 81 sénateurs votent contre, 7 républicains seulement soutiennent son veto présidentiel sur le budget annuel de l’armée. Trump reprochait notamment à cette loi budgétaire annuelle d’autoriser de débaptiser les bases militaires portant le nom de généraux confédérés symboles du passé esclavagiste américain.



Un deuxième désaveu après celui des élus de la chambre qui votait lundi dans le même sens à 322 voix contre 87. C’est donc la fin d’une semaine parlementaire dévastatrice pour Donald Trump. Jusqu’ici, son parti républicain s’est toujours montré aux ordres, mais dans les tout derniers jours de son mandat, le vent commence à tourner.



Mercredi, Donald Trump était lâché par son plus puissant soutien au Sénat. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine, s’est d’abord opposé à sa demande de passer le montant de l’aide d’urgence pour le coronavirus à 2000 dollars. Mais surtout, McConnell ne soutient plus Donald Trump dans son refus de reconnaitre sa défaite à la présidentielle. Alors que le président demande aux sénateurs de bloquer la certification des résultats la semaine prochaine, McConnell leur a téléphoné pour leur demander de valider la victoire de Joe Biden, provoquant la colère de Donald Trump, de plus en plus isolé dans son parti.