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CAN féminine 2026 : le Burkina Faso s'impose face à la Tanzanie (2-1) et se relance



CAN féminine 2026 : le Burkina Faso s'impose face à la Tanzanie (2-1) et se relance
Le Burkina Faso a signé une précieuse victoire face à la Tanzanie (2-1), ce vendredi 31 juillet, à Casablanca, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2026, relançant sa qualification pour les quarts de finale. 

À l’issue de cette deuxième journée, la Côte d’Ivoire (4 pts) est en tête du groupe B devant la Tanzanie (3 pts), le Burkina Faso (3 pts) et l’Afrique du Sud (1 pt).
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La troisième et dernière journée se disputera le 4 août à 20h00 GMT. L’Afrique du Sud sera opposée au Burkina Faso au Medina Stadium, tandis que la Côte d’Ivoire croisera la Tanzanie au stade Moulay Hassan.
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Moussa Ndongo

Vendredi 31 Juillet 2026 - 23:59


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