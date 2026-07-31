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Grand Magal de Touba 2026 : Le ministère de la Famille octroie un important appui alimentaire aux pèlerins



Grand Magal de Touba 2026 : Le ministère de la Famille octroie un important appui alimentaire aux pèlerins
À la tête d’une délégation institutionnelle, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a effectué une visite officielle à Touba ce jeudi 30 juillet 2026. En prélude au rassemblement religieux, le département a remis un important stock de denrées alimentaires destiné à renforcer les capacités d'accueil de la cité religieuse.
 
Cette opération s'appuie sur la mobilisation de plusieurs entités rattachées au ministère, à savoir le Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (CSAR), le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN).
 
L’initiative vise à soutenir les dispositifs logistiques locaux et à accompagner les préparatifs liés à l'hébergement des fidèles. À travers ce déploiement, le ministère entend assurer une présence institutionnelle durant l'événement et réaffirmer ses orientations en matière de cohésion sociale et de solidarité nationale.
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Vendredi 31 Juillet 2026 - 23:32


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