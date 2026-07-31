Grand Magal de Touba 2026 : Le ministère de la Famille octroie un important appui alimentaire aux pèlerins

À la tête d’une délégation institutionnelle, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a effectué une visite officielle à Touba ce jeudi 30 juillet 2026. En prélude au rassemblement religieux, le département a remis un important stock de denrées alimentaires destiné à renforcer les capacités d'accueil de la cité religieuse.
Cette opération s'appuie sur la mobilisation de plusieurs entités rattachées au ministère, à savoir le Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (CSAR), le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN).
L’initiative vise à soutenir les dispositifs logistiques locaux et à accompagner les préparatifs liés à l'hébergement des fidèles. À travers ce déploiement, le ministère entend assurer une présence institutionnelle durant l'événement et réaffirmer ses orientations en matière de cohésion sociale et de solidarité nationale.
Cette opération s'appuie sur la mobilisation de plusieurs entités rattachées au ministère, à savoir le Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (CSAR), le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN).
L’initiative vise à soutenir les dispositifs logistiques locaux et à accompagner les préparatifs liés à l'hébergement des fidèles. À travers ce déploiement, le ministère entend assurer une présence institutionnelle durant l'événement et réaffirmer ses orientations en matière de cohésion sociale et de solidarité nationale.
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