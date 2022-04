Nouveaux heurts à l'esplanade des Mosquées de Jérusalem

Des nouveaux heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté, ce vendredi 22 avril au matin, sur l'esplanade des Mosquées de Jérusalem, a constaté un photographe de l'AFP sur place. Tôt vendredi matin, les forces de police israéliennes sont entrées sur l'esplanade, troisième lieu saint de l'islam mais aussi site le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple, et des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction, a constaté ce journaliste qui a fait état de quelques blessés.