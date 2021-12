Nouvel An : Macky Sall a gracié 818 détenus

En ce nouvel an, le Président Macky Sall a accordé sa grâce à huit cent dix-huit (818) personnes définitivement condamnées pour diverses infractions et détenues dans différents établissements pénitentiaires du pays, a appris PressAfrik via un communiqué.



Il s'agit de sept cent quatre-vingt-six (786) remises totales de peines dont quatorze (14 gravement malades, une (01) âgée de plus de soixante-cinq (65), et dix (10) mineurs.



Vingt-six (26) remises partielles de peines de deux (02) ans douze (12) mineurs, six (06) commutations de peine de perpétuité en vingt (20) ans de réclusion criminelle.