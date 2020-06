Nouvelle arrestation dans l'affaire Hiba Thiam, une femme "morte par overdose"

Rebondissement dans l’affaire Hiba Thiam, jeune dame morte par overdose lors d’une virée nocturne. La section de recherches a mis la main sur David Dieng alias Pablo Didier, dépeint comme un caïd du réseau opérant dans la zone des Almadies, notamment.



Selon L’Observateur, les gendarmes de la Section de recherches connaissent le passé du présumé fournisseur qui a été arrêté le 30 mai au moment où il s’apprêtait à livrer de la drogue. Les gendarmes ont fait une réquisition dans son domicile.



Une fouille qui a été fructueuse car elle a permis de découvrir 7 boulettes de cocaïne, les lames pour découper la marchandise, des sachets plastiques et du scotch. Des billets de dollars, euro et en FCFA ont été aussi retrouvés dans son appartement.



Poursuivant les investigations contre le mise en cause qui avait été arrêté plusieurs fois pour des histoires de drogue dure, il a été constaté qu’il est au centre d’un réseau international de trafic de drogue dure. Il a été déféré au parquet du procureur de la République pour « détention et trafic de cocaïne ».