PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Noyade à Nioro : un deuxième corps repêché ce jeudi



Un drame survenu mercredi dans la commune de Dabaly (département de Nioro, sud-ouest) a coûté la vie à deux jeunes garçons. Alors qu'un premier corps avait été retrouvé le jour même, les sapeurs-pompiers ont repêché un deuxième corps ce jeudi, mettant fin aux recherches.

Âgés d’environ 16 ans et originaires du village de Kabacoto, les deux victimes seront inhumées cet après-midi dans leur village.

Le drame s’est produit vers 18 heures dans les eaux du Baobolon, à hauteur de Kabacoto. Les deux adolescents faisaient partie d’un groupe de quatre jeunes partis se baigner. 
Jeudi 20 Novembre 2025 - 13:14


