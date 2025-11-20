Noyade à Nioro : un deuxième corps repêché ce jeudi

Un drame survenu mercredi dans la commune de Dabaly (département de Nioro, sud-ouest) a coûté la vie à deux jeunes garçons. Alors qu'un premier corps avait été retrouvé le jour même, les sapeurs-pompiers ont repêché un deuxième corps ce jeudi, mettant fin aux recherches.
Âgés d’environ 16 ans et originaires du village de Kabacoto, les deux victimes seront inhumées cet après-midi dans leur village.
Le drame s’est produit vers 18 heures dans les eaux du Baobolon, à hauteur de Kabacoto. Les deux adolescents faisaient partie d’un groupe de quatre jeunes partis se baigner.
