Nucléaire: l'Iran décide de booster sa capacité à produire de l'uranium enrichi

Selon Behrouz Kamalvandi, la lettre sera remise à l'AIEA ce mardi même pour annoncer que l'Iran va prendre une série de mesures pour pouvoir augmenter à terme sa capacité d'enrichissement d'uranium.



Ainsi l'Iran va commencer la construction d'une usine pour la fabrication de centrifugeuses plus modernes et gaz UF6 nécessaire pour alimenter les centrifugeuses.



Cette annonce intervient après la déclaration du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei qui a ordonné lundi aux responsables iraniens de prendre les mesures pour augmenter à terme la capacité d'enrichissement d'uranium.



Le numéro un iranien a affirmé que pour l'instant ces mesures doivent être prises dans le cadre de l'accord nucléaire, mais si jamais les pays européens ne donnent pas les assurances nécessaires pour compenser économiquement la sortie des Etats-Unis et la réimposition des sanctions américaines, l'Iran pourrait aussi quitter cet accord à son tour.



Dans le cadre de l'accord nucléaire, l'Iran doit commencer à fabriquer des centrifugeuses plus modernes en 2024 pour augmenter progressivement sa production d'uranium enrichi.



Cette déclaration intervient alors que les Etats-Unis demandent à l'Iran de cesser totalement son programme d'enrichissement d'uranium et que les Européens veulent de nouvelles limitations à partir de 2025.