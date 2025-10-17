Numéros non identifiés : l’ARTP annonce la résiliation définitive à partir du 31 octobre

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a annoncé, dans un communiqué rendu public jeudi, l’entrée dans la dernière phase de la campagne nationale d’identification des abonnés de la téléphonie mobile. Cette opération, lancée pour renforcer la sécurité publique et protéger les consommateurs, impose à chaque utilisateur de s’assurer que son numéro est correctement enregistré avant le 31 octobre 2025, date de clôture définitive des régularisations.Selon l’ARTP, l’identification des abonnés constitue une obligation légale visant à “garantir la fiabilité du parc de numéros actifs et à prévenir les usages frauduleux”. Menée en partenariat avec les opérateurs Sonatel, Yas, Expresso, Hayo et Promobile, et avec l’appui technique de la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), cette campagne s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurisation des communications électroniques.Après une première étape marquée par la suspension des lignes non identifiées le 31 mars 2025, les opérateurs ont reçu instruction de procéder à leur résiliation définitive à compter du 29 septembre. “Les abonnés encore concernés sont invités à se rapprocher sans délai de leurs opérateurs pour finaliser la procédure avant le 31 octobre”, souligne le document.L’ARTP précise qu « ’à l’issue de cette échéance, aucune demande de régularisation ne sera acceptée. L’autorité en appelle à la responsabilité des utilisateurs afin de “préserver un environnement numérique plus sûr, plus fiable et plus responsable. »Cette campagne d’identification, entamée il y a plusieurs mois, vise également à lutter contre les fraudes, le blanchiment d’argent et les arnaques téléphoniques qui exploitent les numéros anonymes. Les consommateurs peuvent vérifier leur statut d’identification via les services mis à disposition par leurs opérateurs.