OFNAC : le Président Bassirou Diomaye Faye nomme 12 membres

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé, le 27 novembre 2025, les douze (12) membres du nouvel Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), au terme d’un processus d’appel à candidatures « ouvert, public et concurrentiel », selon un communiqué parvenu à PressAfrik.
Le document rappelle que cette procédure découle de l’article 8 de la loi n°2025-12 portant création de l’OFNAC, qui prévoit désormais que les membres sont nommés « à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice ». L’avis d’appel avait été rendu public le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection institué par l’arrêté n°032697 du 2 octobre 2025.
Cette démarche « fondée sur les principes d’intégrité, de mérite et de transparence » a suscité un intérêt marqué, avec 233 candidatures issues de profils variés et qualifiés. Après étude rigoureuse des dossiers et auditions des présélectionnés, une liste de personnalités présentant « les compétences, l’expérience et les garanties éthiques requises » a été soumise au Chef de l’État.
Vice-président :
Autres membres :
Les douze membres nommés par décret
Président :
- Moustapha KA, Magistrat
Vice-président :
- Birahime SECK, Membre de la société civile
Autres membres :
- Madame Khadiatou BA, Experte en suivi-évaluation
- Monsieur Samba BARRY, Membre de la société civile
- Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil
- Monsieur Mafal FALL, Magistrat
- Monsieur Madenma GUEYE, Magistrat
- Monsieur Abdou Aziz Daba KEBE, Professeur agrégé des Facultés de droit
- Monsieur Babacar NIANG, Professeur agrégé des Facultés de droit
- Monsieur Birane NIANG, Magistrat
- Monsieur Mohamed Bachir NIANG, Professeur agrégé des Facultés de droit
- Monsieur Charles Didier Gane Ngath SENGHOR, Magistrat
Autres articles
-
ODD 6 : le Sénégal mise sur la donnée pour renforcer l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement
-
Autonomisation économique : la mairie de Dakar s'engage à formaliser 1000 PME d'ici 2026
-
Jaxaay Parcelles : le maire Abdoul Aziz Diané et son secrétaire arrêtés pour trafic de migrants
-
Affaire des fonds Covid-19 : Moustapha Diop "blanchi" par le dernier fournisseur
-
Détention de Farba, Moustapha Diop et Cie : un rapport de l'ONU accuse le Sénégal de violations « graves » des droits humains