OFNAC : le Président Bassirou Diomaye Faye nomme 12 membres

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé, le 27 novembre 2025, les douze (12) membres du nouvel Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), au terme d’un processus d’appel à candidatures « ouvert, public et concurrentiel », selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le document rappelle que cette procédure découle de l’article 8 de la loi n°2025-12 portant création de l’OFNAC, qui prévoit désormais que les membres sont nommés « à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice ». L’avis d’appel avait été rendu public le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection institué par l’arrêté n°032697 du 2 octobre 2025.