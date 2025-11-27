Réseau social
OFNAC : le Président Bassirou Diomaye Faye nomme 12 membres
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé, le 27 novembre 2025, les douze (12) membres du nouvel Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), au terme d’un processus d’appel à candidatures « ouvert, public et concurrentiel », selon un communiqué parvenu à PressAfrik.
 
Le document rappelle que cette procédure découle de l’article 8 de la loi n°2025-12 portant création de l’OFNAC, qui prévoit désormais que les membres sont nommés « à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice ». L’avis d’appel avait été rendu public le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection institué par l’arrêté n°032697 du 2 octobre 2025.
 
Cette démarche « fondée sur les principes d’intégrité, de mérite et de transparence » a suscité un intérêt marqué, avec 233 candidatures issues de profils variés et qualifiés. Après étude rigoureuse des dossiers et auditions des présélectionnés, une liste de personnalités présentant « les compétences, l’expérience et les garanties éthiques requises » a été soumise au Chef de l’État.

 

 
Les douze membres nommés par décret
 
Président :
 

  • Moustapha KA, Magistrat
 
 
Vice-président :
 
  • Birahime SECK, Membre de la société civile
 
 
Autres membres :
 
  • Madame Khadiatou BA, Experte en suivi-évaluation
  • Monsieur Samba BARRY, Membre de la société civile
  • Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil
  • Monsieur Mafal FALL, Magistrat
  • Monsieur Madenma GUEYE, Magistrat
  • Monsieur Abdou Aziz Daba KEBE, Professeur agrégé des Facultés de droit
  • Monsieur Babacar NIANG, Professeur agrégé des Facultés de droit
  • Monsieur Birane NIANG, Magistrat
  • Monsieur Mohamed Bachir NIANG, Professeur agrégé des Facultés de droit
  • Monsieur Charles Didier Gane Ngath SENGHOR, Magistrat
 
Jeudi 27 Novembre 2025 - 18:33


