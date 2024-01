OGC Nice : Youcef Atal condamné pour provocation à la haine à raison de la religion

Le verdict vient tout juste de tomber. Après avoir posté une vidéo d’un imam palestinien appelant à la destruction d’Israël dans sa story Instagram, le défenseur droit algérien Youcef Atal (27 ans), qui avait rapidement supprimé cette publication tout en présentant des excuses, avait finalement été rattrapé par plusieurs personnalités publiques qui n’avaient pas hésité à mettre leur grain de sel dans cette histoire.



Suspendu par son club jusqu’à nouvel ordre, l’ancien du Paradou AC était jugé ce mercredi par le parquet de Nice.



Et selon les dernières informations de RMC Sport, l’international des Verts (29 sélections, 2 buts), également sanctionné par la Ligue de Football Professionnel avec sept matches de suspension, a été condamné pour « provocation à la haine à raison de la religion ».



Il a donc écopé d’une peine de 8 mois avec sursis simple ainsi qu’une amende de 45.000 euros, et « une publication de la condamnation sur Nice-Matin et Le Monde aux frais du commandé ».

« L’Aiglon » a, quant à lui, 10 jours pour faire appel de cette décision au tribunal.