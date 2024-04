OM : Ismaïla Sarr encore absent contre Nice

Le calendrier est chargé en cette fin de saison pour l’Olympique de Marseille. Après avoir obtenu difficilement le point du match nul contre Toulouse dimanche (2-2), les Olympiens retrouvent l’OGC Nice mercredi (19h00 GMT) en Ligue 1.



Pour cette rencontre, l’entraîneur olympien Jean-Louis Gasset pourra compter sur les présences de Jonathan Clauss et d’Amine Harit, mais pas celles de Ismaïla Sarr et de Chancel Mbemba.



«Clauss oui, Harit oui, Mbemba non, Sarr non. Amine a comme une allergie donc le docteur a préféré le traiter localement et il a dit qu’il n’y aurait aucun problème en championnat», a annoncé le coach marseillais.



Depuis fin mars, Ismaila Sarr n’a plus joué avec l’OM. Il a été touché aux ischio-jambiers lors de la dernière Journée FIFA avec le Sénégal.



Cette saison, l’ailier droit a disputé 30 rencontres pour 5 buts et 5 passes décisives.