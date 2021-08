OM : Jorge Sampaoli critique l'arrivée de Lionel Messi au PSG

L'Olympique de Marseille s'apprête à retrouver ses supporters à l'Orange Vélodrome dimanche face aux Girondins de Bordeaux (20h45, locale). Des retrouvailles qui s'annoncent intenses entre un mercato ambitieux et un premier succès renversant en Ligue 1 face à Montpellier dimanche dernier (3-2). Mais en parallèle de l'actualité marseillaise, le Paris Saint-Germain a plus que jamais cristallisé l'attention ces derniers jours avec l'arrivée de Lionel Messi.



Le meilleur joueur du monde qui débarque chez le rival parisien et arpentera les pelouses hexagonales tous les week-ends, forcément cela provoque une certaine effervescence dans le microcosme du football français. Si les entraîneurs du championnat ne pouvaient cacher leur bonheur et leur impatience de se frotter à la Pulga, Jorge Sampaoli n'hésitait pas à exposer ses convictions sur le sujet.



Jorge Sampaoli regrette l'emprise économique du PSG sur la Ligue 1

Et le discours tranche quelque peu avec celui de ses collègues entraîneurs. Présent en conférence de presse avant la réception de Bordeaux dimanche, le technicien argentin s'est lancé dans une analyse très pertinente sur un sujet qui anime les débats depuis plusieurs jours en France. Pour le coach olympien, la venue de Lionel Messi met surtout en exergue l'influence économique que possède le club parisien sur la Ligue 1.



« Depuis toujours, la différence augmente chaque année. Le pouvoir est plus fort que la justice. Avec l'arrivée du meilleur joueur du monde, la différence a encore augmenté. Ça va multiplier la différence avec les autres équipes. Et pour moi ça veut aussi dire que la justice s'éloigne et on espère que dans le futur, des clubs historiques comme l'OM puissent avoir les mêmes possibilités budgétaires que le PSG pour qu'il y ait plus d'équité, » lâche ainsi un Sampaoli dont la vision des choses devrait en interpeller plus d'un.