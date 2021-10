OM-PSG: Sampaoli a un plan pour museler Messi

Pour la Clasico de dimanche face au Paris Saint-Germain, le coach marseillais ne fait pas dans le clair-obscur. Il a bien un plan anti-Messi.



En conférence de presse d’avant-Match, le technicien argentin Sampaoli a expliqué comment il compte museler le « meilleur joueur du monde ».



« J'ai joué contre Messi, je l'ai aussi dirigé. On sait que c'est le meilleur joueur du monde, et c'est donc un joueur très difficile à contrôler. Le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu'ils ont, grâce à notre jeu. On doit faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nosu faire très mal. La meilleure façon de stopper un tel joueur, c'est de contrôler le match », a affirmé Sampaoli.