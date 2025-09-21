OM - PSG : les compositions probables

14 ans que l’OM n’a plus battu le PSG au Vélodrome en Ligue 1. Vu la forme des Parisiens, le Classique de ce soir ne ressemble pas à celui d’une fin de série, mais les circonstances et les nombreux forfaits font que l’espoir est permis du côté de Marseille. Les Phocéens n’ont pas vraiment à rougir de leur performance face au Real Madrid, mardi, malgré la défaite au Bernabeu (2-1), et ils auront à coeur de surfer sur leur ssucès contre Lorient le week-end passé (4-0). «Cette année, j’ai une équipe forte. Aguerd, Pavard, Kondogbia, Aubameyang, Gouiri sont des joueurs forts. Il y a des joueurs d’expérience aussi. (…) L’équipe doit parler une langue universelle, qui vient de la tête, avec le même esprit de jeu et la même mentalité», confiait Roberto De Zerbi en conférence de presse avant-hier.



Si le choc de ce dimanche soir n’est pas reporté à cause des conditions météorologiques, l’Italien devrait a priori pouvoir compter sur son noyau dur. Stratosphérique face aux Merengues mardi, Rulli sera évidemment titulaire dans les buts. L’Argentin devrait être soutenu par une défense à 4. Benjamin Pavard sera aligné dans le couloir droit, tandis que Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd - absent face au Real Madrid en raison d’un protocole commotion - composeront la charnière centrale. Emerson sera chargé d’animer le couloir gauche, au préjudice de Facundo Medina.



Un trio offensif inédit pour le PSG

Touché au mollet, Geoffrey Kondogbia est, lui, forfait, et sera remplacé par Angel Gomes au milieu de terrain. L’Anglais sera épaulé par Pierre-Emile Højbjerg, tandis que Matt O’Riley devrait être reconduit un cran plus haut comme au Bernabeu. Buteur face au Real Madrid, Timothy Weah évoluera au poste d’ailier gauche, alors que Greenwood occupera l’autre couloir, en soutien d’Aubameyang. Gouiri devrait débuter sur le banc. Côté PSG, Luis Enrique va devoir faire appel à son sens de l’imagination, du moins offensivement. Lucas Chevalier sera, sans surprise, dans les buts parisiens.



L’international tricolore sera protégé par sa défense type, à savoir Hakimi, Marquinhos, Pacho, et Nuno Mendes. En l’absence de Joao Neves, forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Warren Zaïre-Emery sera aligné aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz au milieu. En attaque, Luis Enrique devrait aligner un trio inédit avec la titularisation d’Ibrahim Mbaye, alors que Doué et Barcola sont forfaits. Kvaratskhelia sera aligné à gauche, tandis que Lee devrait occuper le poste de faux 9 en l’absence d’Ousmane Dembélé.