Octobre rose : Ya Ndella, une survivante du cancer, partage son vécu

Sur le plateau de PressAfriktv, Ya Ndella, une survivante du cancer, a ému et inspiré en partageant son combat contre la maladie. Elle a évoqué le choc initial de son diagnostic et comment le soutien de sa famille l'a aidée à surmonter cette épreuve. Grâce à des soins en France, soutenus par le gouvernement français, Ya Ndella a réussi à vaincre le cancer, et elle a créé une fondation dans le but d'aider d'autres femmes dans leur lutte. Elle encourage toutes les personnes touchées par le cancer à s'ouvrir à leurs proches, à garder espoir et à croire en leur potentiel de guérison, tout en rappelant l'importance cruciale de la prévention et du dépistage précoce. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

