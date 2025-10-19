Octobre rose et PEV à Kolda : les sages-femmes en ordre de bataille pour la réussite du plan « Atteindre Chaque Enfant »

L’Association des sages-femmes de Kolda (sud) s’engage pleinement dans la mise en œuvre du plan « Atteindre Chaque Enfant », une initiative portée par la Direction Régionale de la Santé visant à renforcer la couverture vaccinale contre les maladies du Programme Élargi de Vaccination (PEV) et le virus du papillome humain (HPV).



Lors d’une rencontre d’échanges avec la presse locale, tenue samedi 18 octobre, les sages-femmes ont réaffirmé leur détermination à jouer pleinement leur rôle dans cette campagne régionale. À travers des messages de sensibilisation, des séances de vaccination de proximité et un accompagnement des communautés, elles comptent contribuer activement à l’atteinte des objectifs fixés.



Cette mobilisation s’inscrit dans la dynamique impulsée par la Task Force régionale, récemment installée par le Gouverneur de région, et qui regroupe l’ensemble des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales, des leaders communautaires, des acteurs des médias, des partenaires techniques entre autres.



Selon les responsables de l’association, l’implication des sages-femmes est essentielle pour toucher les principales cibles du programme. « Nous sommes au contact direct des familles, dans les structures de santé comme dans les villages. Nous devons être les premières ambassadrices de la vaccination », a souligné une participante.



Les autorités sanitaires espèrent qu’avec cette synergie d’actions, la région de Kolda parviendra à rehausser significativement son taux de couverture vaccinale, contribuant ainsi à la réduction des maladies évitables et à la promotion de la santé pour tous.



