Officiel ! Alfred Gomis est le nouveau gardien de but du Stade Rennais

C'est officiel, Alfred Gomis est le nouveau gardien du Stade Rennais. Le club breton annonce ce mardi soir la signature pour cinq ans du gardien sénégalais (27 ans, 11 sélections), après avoir trouvé un accord avec Dijon dimanche dernier pour un transfert de 14 millions d'euros. Alfred Gomis succède à son compatriote Edouard Mendy, parti à Chelsea contre 24 millions d'euros (+ 6 millions de bonus)."C’est un soulagement car c’était la priorité de cette fin de mercato, explique le président rennais Nicolas Holveck. C’était notre piste privilégiée et de loin. C’est une très grande satisfaction de pouvoir remplacer Édouard par un futur très grand gardien. Ils ont un parcours à peu près similaire même si Alfred a toujours eu un parcours professionnel, un peu plus normal qu’Édouard qui a vraiment un parcours atypique. Alfred a connu plusieurs clubs, il a une expérience internationale. Il a montré la saison dernière en Ligue 1 qu’il avait un très grand talent.""Ça me fait très plaisir de rejoindre le Stade Rennais, confie Alfred Gomis. C’est un club que je connaissais déjà avant de rejoindre Dijon et qui continue de grandir chaque année. Tous les ans, il y a de nouvelles ambitions. Maintenant, nous devons encore travailler pour nous améliorer. On a discuté un peu avec Édou. C’est un très bon mec. Il m’a dit qu’il y avait un super vestiaire, que l’on bossait dur pendant la semaine et que l’on prenait beaucoup de plaisir le week-end. J’ai hâte de pouvoir partager de bons moments avec mes nouveaux coéquipiers et les supporters."