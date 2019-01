Officiel ! Amsatou Sow Sidibé soutient Idy

L'élan de soutien à Idrissa Seck est de plus en plus fort. Après Gackou et probablement Me Abdoulaye Wade (une information non encore confirmée par le Pape du Sopi), c'est autour de Amsatou Sow Sidibé du mouvement Car Lénéne. Elle a annoncé ce jeudi 31 janvier, qu'elle allait soutenir l'ancien Premier ministre à l'élection présidentielle du 24 février 2019.



Aussi une probable soutien de Khalifa Sall à l'ancien maire de Thiès a été annoncé par un de ses proches, dans un journal de la place.