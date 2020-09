Officiel ! Ivan Rakitic quitte le Barça et retourne à Séville

Le FC Séville et le FC Barcelone ont conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain Ivan Rakitic, qui vivra ainsi sa deuxième étape en blanc et rouge après avoir appartenu à l'entité entre janvier 2011 et juin 2014, communique le club sur son site officiel.



L'international croate, qui a joué 105 rencontres avec l'équipe des Balkans, est rentré chez lui six ans après son départ pour le FC Barcelone, peu de temps après avoir soulevé la troisième Ligue Europa à Turin. Il a signé pour les quatre prochaines saisons... jusqu'au 30 juin 2024.