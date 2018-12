Officiel ! Le combat Modou Lo-Balla Gaye 2 va se dérouler au stade LSS

Considérant que l’Arène nationale serait trop petite pour abriter le combat Modou Lo Vs Balla Gaye 2, les organisateurs et autorités ont pris leurs responsabilités pour assurer la sécurité des amateurs qui vont se déplacer en masse pour aller suivre « l'Acte 2 » du hoc qualifié comme celui du siècle au Sénégal.



Gaston Mbengue, promoteur de ce combat, a annoncé hier, mardi 25 décembre 2018 lors du face à face entre les deux lutteurs que le combat se déroulera finalement au stade Léopold Sédar Senghor au grand bonheur des amateurs présents au Monument de la Renaissance Africaine.



Et si l’on se rappelle bien, le dernier grand combat opposant Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux avait fait 40.000 entrées au stade Léopold Sédar Senghor. Or, ce combat parti pour battre des records risque de drainer encore plus de monde. Donc des problèmes de capacité d’accueil et de sécurité vont forcément se poser.