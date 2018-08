Officiel ! Lucas Perez quitte Arsenal pour West Ham !

Is this the real life?

Recruté au Deportivo La Corogne en 2016, Lucas Pérez ne s’est jamais imposé à Arsenal. Prêté la saison passée au Depor, l’attaquant de 29 ans s’est engagé avec West Ham.Le joueur, qui a pas mal bourlingué depuis le début de sa carrière, a signé pour trois saisons avec les Hammers pour un montant de 8,5 M€.Interrogé par footmercato, Pérez s’est dit ravi de rejoindre le club londonien.« Je suis très heureux d’être ici dans un club aussi historique, je suis très excité car West Ham me donne la chance de rester en Premier League et je suis très heureux de faire partie de ce nouveau projet. West Ham a de grands fans et joue dans un stade incroyable, alors signer ici me procure une grande joie. »