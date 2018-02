Officiel - La LFP réagit à l'article des salaires dans L'Équipe

Le Toulouse FC n'a visiblement pas apprécié les salaires des joueurs et entraîneurs parus dans L'Équipe mardi dernier. Les Violets, agacés, ont alors dévoilé le rapport de la LFP sur les chiffres officiels des rémunérations des joueurs et l'ont synthétisé dans un tableau. Et, selon eux, "l'analyse exhaustive arrive à des conclusions édifiantes".



On apprend que 83% des salaires des joueurs communiqués dans le journal sont erronés, avec une marge d'erreur de 28% en moyenne ! Il n'y a donc que 17% des salaires inscrits dans cette édition qui sont fidèles à la réalité, avec une marge d'erreur acceptable de 2%. Concernant les entraîneurs, même constat : 75% des salaires sont faux, avec une marge d'erreur en moyenne de 23%.